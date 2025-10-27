ミスタードーナツは11月5日から、株式会社ポケモンとコラボレーションする。8年目を迎える今年は『タマゲた!冬のポケモン キャンペーン』を全国の店舗で数量･期間限定発売する。販売期間はドーナツが2025年12月下旬まで(順次販売終了予定)、グッズセットはなくなり次第終了。全国のミスタードーナツ(一部店舗を除く)で展開する。〈販売ラインアップ(価格はすべて税込 テイクアウト/イートイン)〉〈1〉もふもふ ピカチュウ ドーナツ