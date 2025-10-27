【ポケモン×ミスド】『タマゲた!冬のポケモン キャンペーン』11月5日(水)より数量･期間限定発売
ミスタードーナツは11月5日から、株式会社ポケモンとコラボレーションする。8年目を迎える今年は『タマゲた!冬のポケモン キャンペーン』を全国の店舗で数量･期間限定発売する。
販売期間はドーナツが2025年12月下旬まで(順次販売終了予定)、グッズセットはなくなり次第終了。全国のミスタードーナツ(一部店舗を除く)で展開する。〈販売ラインアップ(価格はすべて税込 テイクアウト/イートイン)〉
〈1〉もふもふ ピカチュウ ドーナツ(334円/341円)
〈2〉タマゲた! タマゲタケ ドーナツ(334円/341円)
〈3〉ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ(259円/264円)
〈4〉タマゲた! ミミッキュのドーナツ チョコ(226円/231円)
〈5〉タマゲた! ビリリダマのドーナツ ホワイト(226円/231円)
〈6〉グッズセット ブランケット付き (2,100円/2114円)
〈7〉お子様グッズセット つよいこグラス付き (1,100円/1109円)〈ラインアップ詳細(価格はすべて税込 テイクアウト/イートイン)〉
〈1〉もふもふ ピカチュウ ドーナツ(334円/341円)
ふんわりとしたイースト生地にホイップクリームを入れて、カスタード風味フレークとチョコクランチをトッピング。もふもふとした見た目を表現。目はチョコプレート、ほっぺはストロベリーチョコでかわいらしく仕上げた。
もふもふ ピカチュウ ドーナツ
〈2〉タマゲた! タマゲタケ ドーナツ(334円/341円)
しっとり食感のケーキドーナツ生地にホワイトチョコとストロベリーチョコをコーティングしストロベリーシュガーをトッピング。ふんわり食感のホイップクリーム入りのシュー生地にホワイトチョコをコーティングして目と口をチョコレートで表現。
タマゲた! タマゲタケ ドーナツ
〈3〉ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ(259円/264円)
ふんわり食感のシュー生地にホワイトチョコをコーティングし、ゴールデントッピングを重ねて、線がけをしピカチュウの背中を表現。ピカチュウのしっぽのピック付。
ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ
〈4〉タマゲた! ミミッキュのドーナツ チョコ(226円/231円)
しっとり食感のケーキドーナツ生地にチョコレートをコーティングして、カスタードクリームとホイップクリームをサンド。ミミッキュがデザインされたスリーブ付。
タマゲた! ミミッキュのドーナツ チョコ
〈5〉タマゲた! ビリリダマのドーナツ ホワイト(226円/231円)
しっとり食感のケーキドーナツ生地にホワイトチョコをコーティングして、カスタードクリームとホイップクリームをサンド。ビリリダマがデザインされたスリーブ付。
タマゲた! ビリリダマのドーナツ ホワイト〈グッズセット〉
グッズセットも2種用意される。ポケモンブランケット(2種)とポケモンつよいこグラスのセットがあり、ポケモンドーナツから2個+クリスマス限定ポン･デ･リース(チョコ/ストロベリー)から1個は共通。どちらのセットもポケモン紙袋がついてくる。ドーナツとブランケットの柄は選ぶことが可能だ。
クリスマス限定ポン･デ･リース チョコ
クリスマス限定ポン･デ･リース ストロベリー
〈6〉グッズセット(ブランケット付き) (2,100円/2114円)
「ミスド ポケモン ドーナツから2個」 + 「ポン･デ･リース(チョコ/ストロベリー)から1個」+ 「ブランケットから1枚」 + 「ポケモン紙袋」
グッズセット(ブランケット付き)
ブランケット （ピカチュウ・ミミッキュ）
ブランケット （タマゲタケ・ビリリダマ）
〈7〉お子様グッズセット(つよいこグラス付き) (1,100円/1109円)
「ミスド ポケモン ドーナツから2個」 + 「クリスマス限定ポン･デ･リース(チョコ/ストロベリー)から1個」+ 「つよいこグラス 1個」 + 「ポケモン紙袋」
お子様グッズセット(つよいこグラス付き)
つよいこグラス