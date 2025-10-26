アメリカ大使館近くで刃物を振り回し機動隊員がけがをした事件で逮捕された男が犯行時、雨が降っていたことについて「気象庁のせいだ」と話していることが新たにわかりました。塩田達也容疑者（38）は、24日、東京・港区のアメリカ大使館近くで職務質問された際に刃物を振り回すなどし公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕され、取り押さえた機動隊員が、右足を刺され重傷を負いました。塩田容疑者は、これまでの調べに対し一部、支離滅