深刻化する人手不足の現場で、スポットワーカーの存在感がますます高まっている。業界最大手「タイミー」の累計登録ワーカー数は、1000万人を突破。登録事業者数（企業数）は15万9000事業者、登録事業所（拠点数）は、33万5000事業所に上る（いずれも2024年12月時点）。【グラフ】急増するタイミー登録ワーカー数の推移スポットワークという働き方は、労働者がスキマ時間を活用できるだけでなく、企業側にとっても人材を手軽に