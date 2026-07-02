東京地裁短時間・単発アルバイトの「スポットワーク」を仲介する「タイミー」（東京）のアプリを使った労働者9人が、勤務直前に雇用主から一方的にキャンセルされたとして、未払い賃金など計約312万円の支払いを同社に求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、東京地裁で開かれた。原告の60代男性が「タイミーには仕組みを作った責任がある」と意見陳述した。同社は請求棄却を求めた。男性は「（スポットワークは）日々の生活を支える