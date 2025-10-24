歌手で俳優の赤西仁（４１）が２４日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。出演したネットフリックスシリーズ「匿名の恋人たち」について言及した。同作は３０〜４０代の大人の純愛を描くロマンティックコメディ。赤西はジャズバーのオーナー・寛を演じた。寛は女優の中村ゆり演じる女性カウンセラーと一夜を共にするのだが、該当シーンがあまりにセクシーなものとなったため全カットされたことが２２日のイベントで明らかになり