ニューストップ > 国内ニュース > 滋賀県の福祉施設で入所者殺害計画か 介護職員の70代男を逮捕 滋賀県 国内の事件・事故 時事ニュース 共同通信 滋賀県の福祉施設で入所者殺害計画か 介護職員の70代男を逮捕 2025年10月21日 17時39分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 滋賀県警東近江署は21日、彦根市の介護職員の70代男を逮捕した 勤務先の福祉施設で入所者を殺害しようと包丁を隠し持った疑い 殺害しようとしたことについて「事実ではありません」と容疑を否認している 記事を読む