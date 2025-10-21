三笠宮妃百合子さまの一周忌を前にした9月末、三笠宮家を孫の彬子さまが継ぐことが決まった。【写真】麻生太郎・自民党最高顧問の妹でもある信子さま同時に、百合子さまの長男である故・寛仁親王の妻・信子さま（彬子さまの母）が独立し新たな宮家が創設されることも決定。三笠宮家は事実上、"分裂"することになる。宮内庁は信子さまが三笠宮家を離れる理由について「宮家のなかで話し合われた結果」などと明言を避けている