兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリンという「ホロライブ」所属の3期生の4名が集結したEP『#きゅるるん大作戦 〜最強アイドル、推すしかないでしょ〜』が発売決定となり、あわせて2026年1月17日（土）＆18日（日）にKアリーナ横浜にて＜hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 〜最強アイドル、推すしかないでしょ〜＞の開催が発表された。EP『#きゅるるん大作戦 〜最強アイドル、推すしかないでしょ〜』は