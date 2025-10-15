JR西日本が始めた「動け、好奇心。」キャンペーンのロゴJR西日本は15日、大阪・関西万博の終了後も旅行客に各地を旅してもらおうと「動け、好奇心。」キャンペーンを始めたと発表した。中国新聞社などの地方新聞社やテレビ局、旅行会社、私鉄など約70社・団体と連携。専用サイトを通じてさまざまな体験ができる企画をそろえた。中国新聞社との連携企画では、プロ野球広島カープの歴代選手が登場する試合とJRのチケットがセット