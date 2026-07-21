FIFAワールドカップで2度目の優勝を飾ったスペイン代表が20日凱旋し、優勝パレードに多くの市民が参加しました。優勝パレードはスペインの首都マドリード市内で約5kmに渡って行われ、選手らはバスに乗って、優勝のトロフィーを手に集まったファンの歓声に応えました。沿道には大勢の市民が詰めかけ、地元メディアは約200万人が集まったと伝えています。市民からは「16年間待ったかいがあった。前からずっと待っていた」といった声