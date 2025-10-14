交際相手の13歳の息子を殴るなどの暴行を加えけがをさせたとして、男がきょう（14日）逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは香川県宇多津町の会社員の男（50）です。 警察によりますと、男は、今月4日午後5時ごろ、宇多津町の自宅で、交際相手の息子（13）の顔を拳で殴ったほか馬乗りになって右腕あたりを殴るなどの暴行を加え、全治2週間のけがをさせた疑いです。男と交際相手の母親と少年は同居していました。 今月8日