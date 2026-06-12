記者会見で謝罪する香川県立中央病院の高口浩一院長（左）ら＝12日午前、香川県庁香川県は12日、県立中央病院（高松市）で2022年9月、手術支援ロボットを使った腎腫瘍の切除手術を受けた70代男性が術後に亡くなる医療事故があったと明らかにした。手術中に生じた出血を止める処置が不十分だった。県は、損害賠償金として計3200万円を遺族2人に支払う。県によると、手術中に損傷した腎動脈を止血する際、縫合用の糸が切れて2〜3