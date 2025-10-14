応援していたファンからすればヒヤヒヤからの僥倖だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月13日の第1試合で渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）が絶好と思われた三面張リーチを打ったものの、次々とアガリ牌が脇に流れて絶滅寸前になる事態に、本人よりも全てを知るファンの方が肝を冷やすことになった。【映像】三面張が絶滅寸前…ラス牌ツモの感動平和の三面張ともなれば、リーチを打った瞬間にはアガリが約束されたようなものと思うの