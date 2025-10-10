イラストレーターの母が当時年少だった娘さんのために描いた、まるで絵本のような「なつやすみのおもいで」の絵日記がThreadsに投稿され、話題となっています。投稿したのはイラストレーターのdozoさん（@dozosan）で、この絵日記を描いたのは同じくイラストレーターで活動中の奥さん。見ているだけで楽しくなれる絵日記に、「これは確かに貼り出したくなる！」「絵もさることながら、一カ月間毎日こんなに充実した日々を一緒に過