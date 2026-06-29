5月に歌舞伎俳優・中村橋之助と挙式・披露宴を執り行った女優・能條愛未（のうじょう あみ）。6月26日、自身のInstagramにて、“梨園妻”デビューから1カ月の日々をつづるなか、もう一つのSNSでは騒動が起きていたようだ。《6月歌舞伎鑑賞教室主人が念願の早野勘平を初役で務めました『仮名手本忠臣蔵』五.六段目昨日お父様が無事復帰され、本日大千穐楽を終えました》こうつづった能條は、着物姿で義母・三田寛子との2