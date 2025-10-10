うどん店の定番メニューとしておなじみの「きつねうどん」と「たぬきうどん」。どちらも身近な存在ですが、実は地域によって意味がまったく異なるのをご存じでしょうか？今回は、それぞれの名前の由来や関東・関西の呼び名の違いに加え、油揚げや揚げ玉を使ったアレンジうどんレシピもご紹介します。これを押さえておけば、旅先のうどん屋さんでもちょっと通っぽく注文できそうですね。■「きつねうどん」と「たぬきうどん」それぞ