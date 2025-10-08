〈「太田と結婚したことは後ろめたくて報告できなかった」太田光代が明かす、爆笑問題の“掟破りの独立騒動”と「干され」の真相〉から続く1993年、落語家・立川談志が主催するステージでネタを披露した若き日の爆笑問題。太田光の妻であり、所属事務所「タイタン」の社長でもある太田光代さんは、舞台袖でネタを見ていた談志の言葉を聞いて息を飲んだ。【貴重画像】出会った頃の夫妻のツーショット、タレント時代の太田光代さん