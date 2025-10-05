¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¤¬£µÆü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥­¥·¥ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¸Å»Ô»á¤Ï¡Ö½÷À­½é¤ÎÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤½¤³¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬½÷À­ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯½÷À­ÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤·¤«¤·Â³¤±¤Æ¡Ö¤¿¤À·üÇ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÍ¥