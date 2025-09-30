日本時間１５時００分に英実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）、経常収支（2025年 第2四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）15:00 予想0.3%前回0.3%（前期比) 予想1.2%前回1.2%（前年比) 経常収支（2025年 第2四半期）15:00 予想N/A前回-235.0億ポンド（経常収支)