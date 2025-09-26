和歌山市の自宅で2歳の娘に殴るなどの虐待を加えたうえ、治療などを受けさせずに死亡させたとして、両親が逮捕されました。保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕されたのは、和歌山県紀の川市に住む建設業・平晴流容疑者（26）と妻の菜々美容疑者（26）です。2人は去年秋ごろから今年7月にかけて、当時住んでいた和歌山市の自宅で2歳の長女・流菜ちゃんの顔を殴るなど日常的に暴行を加えたうえ、治療を受けさせずに死亡させた疑いがもた