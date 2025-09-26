アメリカなどで業績不振が続くコーヒーチェーン大手のスターバックスが、大規模な店舗閉鎖と人員削減を行うと発表しました。【映像】米スタバが数百店舗を削減へスターバックスは、根強いインフレによる消費者の節約意識の高まりなどにより、アメリカでの集客不振が続いています。去年9月、大手メキシコ料理チェーンで実績を上げたニコル氏をCEOに迎え経営再建を進めていますが、業績改善のめどは立っていません。スターバ