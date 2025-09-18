茨城県笠間市特産の栗を使ったモンブランを試食する石破首相＝18日午後、首相官邸石破茂首相は18日、茨城県笠間市の山口伸樹市長らと官邸で会い、市特産の栗を使ったモンブランの贈呈を受けた。「栗は果物なんだ」「むく秘訣は何ですか」などと話しかけながら、モンブランを試食し「これは良い。おそらく日本で一番おいしい」と舌鼓を打った。先日、茨城県産ナシを試食した際に「日本一」と表現し、二十世紀梨が特産の地元・鳥