◇ナ・リーグドジャース─フィリーズ（2025年9月16日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。5回無安打無失点の快投で今季2勝目の権利を持って降板した。初回は先頭・ベーダーをニゴロに打ち取ると、ナ・リーグ本塁打王争いで53本を放ちトップを走る“ライバル”シュワバーへの初球でメジャー自己最速タイとなる101・7マイル（約163