愛知で特急電車と人が衝突する事故 性別不明の1人が死亡 2025年9月14日 18時12分 ざっくり言うと 14日午後、愛知県岡崎市の名鉄名古屋本線・矢作橋駅で事故があった 駅を通過しようとした特急電車と人が衝突し、性別不明の1人が死亡 電車に乗っていた乗客・乗員およそ210人にけがはなかった