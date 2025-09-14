ニューストップ > 国内ニュース > 宮城・仙台市の沢に男性の遺体「友人が滝つぼに落ちたようだ」と通報 国内の事件・事故 仙台市 宮城県 時事ニュース FNNプライムオンライン 宮城・仙台市の沢に男性の遺体「友人が滝つぼに落ちたようだ」と通報 2025年9月14日 17時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 14日午後、宮城・仙台市の沢で男性の遺体が見つかった 現場では、沢登りをしていた人から通報があったとのこと 「友人が滝つぼに落ちたようだ」との内容で、警察と消防が捜索していた 記事を読む おすすめ記事 小野賢章＆花澤香菜、離婚を報告 連名で経緯つづる「夫婦として過ごす時間の確保が難しく」【全文掲載】 2025年9月14日 19時3分 三角関係報道で蘇った坂口健太郎の"超マメ男"ぶり 永野芽郁を虜…高畑充希の誕生日に手渡した大きな花束 2025年9月14日 9時26分 「正直、ナメてるなと思いました」EXILE・ATSUSHI 橋幸夫さん通夜参列で批判続出の“そっくり芸人”に語った「怒り」 2025年9月12日 16時0分 市村正親、篠原涼子と家を「行ったり来たり」現在の“関係”明かし再注目される離婚の“真の理由” 2025年9月13日 15時33分 森香澄、衝撃告白 飛行機隣席男性から受けた“地獄恐怖体験”「Ｘを開いたら…」 2025年9月14日 7時33分