中国でシェアサイクル走行中に突然、自動で鍵がロックされたとみられる事象が続出し、転倒して負傷する人が相次いでいるようだ。中国メディアの新聞晨報によると、8月下旬、馬（マー）さんが上海市で滴滴青桔（DiDi Bike）のシェアサイクルに乗っていたところ、走行中に突然、鍵がロックされ激しく転倒した。病院で検査したところ右足を3カ所骨折したほか、両脚に打撲も負っていた。医師の見立てでは「少なくとも1カ月の安静が必要