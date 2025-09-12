この記事をまとめると ■信号待ちの際にバイクを降りて歩道の上を押してショートカットする人がいる ■法律上では二輪車から降りて手で押して歩いている場合は歩行者扱いとなる ■ほかの歩行者の通行を妨げる大きさおよび構造の二輪車だと歩行者扱いにならない 歩道でバイクを押してショートカットするのは合法？ 交差点の信号待ちで渋滞しているとき、後ろから走ってきたバイクが降車して車道から歩道へ移り、手でバイクを押し