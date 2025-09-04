大分市の一連の入札妨害事件をめぐり、市の幹部職員2人が地方公務員法違反の罪で略式起訴されました。 地方公務員法違反の罪で8月26日に略式起訴されたのは、事件当時大分市公園緑地課の課長（54）と政策監（55）です。 2人は去年大分市が発注した除草業務委託の入札に関して元大分市議に対し、予定価格を漏らした疑いで書類送検されていました。 一方、4日初公判が行われた公園管理業務をめぐる入札妨害事件では2人は不起訴処