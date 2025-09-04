大分県宇佐市で去年5月、母親、妹と暮らす自宅に火をつけた罪に問われている男の初公判が大分地裁で開かれ、男は起訴内容を一部否認しました。 【写真を見る】母親・妹と同居の自宅に放火初公判で被告が起訴内容一部否認大分地裁 現住建造物等放火の罪で起訴されているのは宇佐市上田の無職田口俊輔被告（43）です。 起訴状によりますと田口被告は去年5月29日、母親と妹と同居する自宅の2階と1階に火をつけた罪に問われてい