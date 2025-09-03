大分県豊後大野市の中学校で、3日、防災学習が行われ、生徒たちが災害が起きた時に備えて炊き出しを体験しました。 【写真を見る】中学生が防災学習で炊き出し体験災害時の備えを学ぶ大分 この防災学習は日本赤十字社県支部が企画し、豊後大野市立犬飼中学校の全校生徒60人が参加しました。 学習会では、耐熱性に優れた「ハイゼックス」と呼ばれる袋を使い、米の炊き出しに挑戦しました。お米が炊きあがると、生徒たちは