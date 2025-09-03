大分県内の新型コロナの感染者数は9週連続で増加し、注意報水準が続いていることから県は感染予防策の継続を呼びかけています。 【写真を見る】新型コロナ感染者数、大分県で9週連続増加今後、学校現場が感染拡大の場となるおそれも換気の徹底を 8月31日までの1週間に県内で確認された新型コロナの患者数は、前の週よりわずかに増加し、1医療機関当たり12.72人でした。患者数は6月中旬以降9週連続で増加していて、先週から県