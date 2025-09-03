I−ne は日本初（*1）、炭酸（*2）泡のエアゾールハミガキ「BUBLOS（バブロス」） をローンチし、一部の矯正歯科およびオンラインでの先行発売を経て、9月1日より全国のロフトおよびロフトネットストア（一部店舗は除く）にて順次発売します。同商品は、歯間・キワまで届く（*3）極小泡で、全方位ツルツルの歯へ導くエアゾールハミガキです。*1 医薬部外品のエアゾールの歯磨き粉として。2025年4月 Mintel社データベース及び独自調