「最近、なんとなく元気がない」「常に疲れている」そう感じる男性は多いのではないでしょうか。原因は、ストレス、疲労、年齢だと思っていませんか。しかし、そのなんとなくの“不調”、実は“口の中”から始まっているかもしれません。仕事終わりの深夜ラーメン。タバコ。睡眠不足。そして“歯ぐきからの出血”を見て見ぬふり。そんな生活習慣が、実は口の中だけでなく、全身のコンディションに影響している可能性があります。歯