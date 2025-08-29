ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 出産目前に妻が車にひかれて死亡、娘は重度の脳障害に…夫の思い 交通事故 家族 時事ニュース メ〜テレニュース 出産目前に妻が車にひかれて死亡、娘は重度の脳障害に…夫の思い 2025年8月29日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 今年5月、愛知県一宮市で妊娠9カ月の女性が交通事故により死亡した お腹の子どもは帝王切開で産まれたが、重度の脳障害を患っているそう 遺族の男性は事故について、妻の苦しみとかを想像するので許せないと話した 記事を読む おすすめ記事 【お姉ちゃんの呪縛】因果応報「もう遅いよ…」気づいた瞬間に切られた関係＜第29話＞#4コマ母道場 2025年8月26日 17時20分 【お姉ちゃんの呪縛】娘婿の言葉がフラッシュバック「私はダメな親だった」＜第28話＞#4コマ母道場 2025年8月25日 11時20分 「顔に違和感が」脳性まひの息子を抱える母の苦悩 家を不在にした間に小1の長女がストレスで「自分でまつ毛を抜いて」 2025年8月28日 6時30分 「理想の母親像」を妻にも求めていた？ 子ども優先で献身的な母にこだわる夫／夫ですが会社辞めました 2025年8月24日 22時0分 【衝撃の展開】実母「とにかく乗って」→車で到着したのは“結婚式場”！？｜お宮参りで実母と絶縁しました【ママリ】 2025年8月28日 19時0分