作者・ナエくま(@naekuma358)さんのアルバイト先での実話。勤務先の女性・度田さんは、遅刻の常習犯でした。30分以上の遅刻も珍しくなく、同僚のイライラは募る一方。人手不足で放置されていた度田さんでしたが、ついに勤務先が動き出すことに…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『仕事に穴をあける女』をどうぞご覧ください。 ©naekuma358 &#