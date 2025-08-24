初めての出産を迎える、kantabouさん。無痛分娩から緊急帝王切開へと、予想外の展開に直面します。コロナ禍での制限や不安、そして、産後の痛みや戸惑いなど、出産にまつわる記録が丁寧につづられた体験談。kantabou(@kantabou20)さんが描く、『出産レポ』第4話をごらんください。 予定無痛分娩の日が決まり、これまでのつらかった妊婦生活の日々を思い返したkantabouさん。ついに、出産の当日を迎えます。 ©kantabou