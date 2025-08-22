80年前の夏、児童ら127人が犠牲となった大分県津久見市・保戸島空襲。その悲劇を後世に伝えようと、地元の子どもたちが舞台に臨みました。 【写真を見る】127人の魂になって伝える、あの日の記憶… 保戸島空襲80年の舞台大分 21日夜、大分市で上演された舞台は、戦争によって子どもや若い女性が犠牲になった実話を元にした3つの作品で構成されています。 そのうちの1つに出演したのが、津久見市の「樫の実少年少女合唱団」で