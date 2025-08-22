テコンドーの全国大会で優勝するなど大舞台で優秀な成績を収めた大分県宇佐市の中学生と高校生が後藤市長を表敬訪問し大会での結果を報告しました。 【写真を見る】テコンドー全国大会優勝の中高生3人市長に飛躍誓う大分・宇佐市 22日、宇佐市役所を訪れたのは県テコンドー協会宇佐支部に所属する中学生と高校生の3人です。西部中学1年の高松杏空さんは3月、小学生の全国大会で優勝し、日本代表として世界