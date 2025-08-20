中城海上保安部によりますと、20日午後5時ごろ、沖縄県うるま市のホワイトビーチ沖合で「米艦船で火災が発生した」と通報がありました。中城海上保安部によりますと、現在もアメリカ軍の艦船からは煙が出ているということで、自衛隊の船舶が消火にあたっています。今のところ、ケガ人の情報は入っていないということです。アメリカ軍の艦船は全長約200メートル、幅約32メートルの「USSニューオーリンズ」だということです。