フランスで続く山火事は発生からおよそ1週間が経ちますが、依然として鎮火に至っていません。南西部で発生した火災の火元の街を取材しました。フランス南西部・ボルドー近郊で発生した山火事。ジロンド県とランド県では30か所以上で火災が発生したため消防士が足りず、地元住民らが自ら消火活動を行っています。ジロンド県は「状況は概ね安定している」と発表していますが、被害は甚大です。記者「火元に近い街に来ています。この