東京・台東区の路上で27日朝、トレーラーが炎上し、高架上を通る首都高速道路が一時通行止めとなりました。トレーラーのタイヤ付近が激しく燃え、黒い煙が噴き出しています。午前6時ごろ、台東区上野の路上で、トレーラーから火が出ました。東京消防庁などよりますと、ポンプ車など3台が出動して消火活動にあたり、約15分後にほぼ消し止められました。今のところけが人はなく、トレーラーの荷台部分から火が出たとみられるというこ