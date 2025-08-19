日清食品株式会社が、人気カップ焼そば「日清焼そばU.F.O.」の特別企画として、東海旅客鉄道（JR東海）の協力のもと、新幹線の1車両を貸し切った「日清焼そばU.F.O. ソースエクスプレス」を2025年8月23日に運行します。東京駅から新大阪駅までを走る“ぶっ濃く”な1日限定の列車です。新幹線の車内で香り高いソースが自慢の「U.F.O.」を食べるという“非日常体験”が文字通り“味わえ”ます。【その他の画像・さらに詳しい元の