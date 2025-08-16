浦和と名古屋の試合を視察した日本代表の森保一監督は8月16日、J1リーグ第26節、浦和レッズと名古屋グランパスの試合を視察した。試合後に取材に応じた指揮官は、チーム練習に合流していないフランス2部スタッド・ランス所属のMF中村敬斗について「我々が口を挟むところではないかなとは思います」と話した。9月の米国遠征のメンバーについて「プレーしている選手を優先に選んでいくべきかなと思います」と話した。昨季の結果