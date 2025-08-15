8·î13Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬³«Ëë4¥«·î¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Ï¢Æü¤ÎÀ¹¶·¤â¤¢¤ê¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ê50¡Ë¤¬Åö½é·Ç¤²¤¿¡ÖÊÂ¤Ð¤Ê¤¤ËüÇî¡×¤È¤¤¤¦·×²è¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÈÇò»æ¡É¾õÂÖ¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Öµ¢¤ì¤Ê¤¤ËüÇî¡×¤¬Íè¾ì¼Ô¤ò½±¤Ã¤¿¡£¡ÖËüÇî²ñ¾ì¤Ø¤ÎÍ£°ì¤ÎÅ´Æ»¥ë¡¼¥È¤Ç¥á¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¼êÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¤Ç¡¢13Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¤«¤é¡¢Æ±Àþ¤ËÁ÷ÅÅÀþ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢±¿Å¾¤¬¸«¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢