ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬£±£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç°Ñ°÷¤«¤éÉÔÅ¬Åö¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ£±£´Æü¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¡£É´¾ò°Ñ¤Ç¤ÏÅÄµ×ÊÝ»á¤¬½üÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅìÍÎÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°­¤ÎÁÈ¿¥¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡ÖÅìÍÎÂç³Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ°­¤ÎÁÈ¿¥¤È¤¤¤¦´Ç²á¤Ç¤­¤Ê¤¤È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤Ë¹³µÄÊ¸¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ç¤ËÌäÂê¤ÎÈ¯¸À¤ÏÉ´¾ò°Ñ¤ÎÃæ¤ÇÅ±²ó¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢µÄ»öÏ¿¤Ë·ÇºÜ¤µ