マンシーは8試合で打率.348、4本塁打、9打点と好調だった【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間14日・アナハイム）ドジャースのマックス・マンシー内野手は13日（日本時間14日）、敵地のエンゼルス戦で右脇腹の違和感を訴えて先発メンバーから外れた。当初は「5番・三塁」で先発出場する予定だった。デーブ・ロバーツ監督は「ティーを打ち始めた時に右脇腹に少し違和感を覚えた。トレーニングスタッフと話し合いをして、大