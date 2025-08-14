¡Ö£±£°£°£°±ß¼å¡Ä¡×¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö1000±ß¼å¡Ä¡×¤Î²ò¼á¤Ï¡©YouTube¤äX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Â¿¿ô¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤µ¤ì¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë´ÉÍý¿Í¤Á¤¤¤µ¤ó¡Ê@kanrinin_cyi¡Ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î²ò¼á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Á¤¤¤µ¤ó¤Ë¡¢²èÌÌ³°¤Ë¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¡ÖÎÃ¤·¤½¤¦¤À¤Í¤§¡£¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¤Á¤¤¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¤¤¤Þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎäµÑ¥×¥ì¡¼