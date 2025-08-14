妻にメモ渡されたんだけど、何買ってきたらいい？そんな文言とともに、SNSに投稿されたイラストに考察が殺到している。「これ買ってきて下さい」と綴られたメモには、イモムシのような物体に足が4本生えた絵が描かれていた。はて、一体これは…。【写真】一体、何を買ってこれば…。妻の衝撃イラスト投稿したのは、X名・迎霧狼慢YMCATさん（＠info_ymcat）。お盆前の8月11日、妻におつかいを頼まれた。戸惑った夫がXで答えを募集