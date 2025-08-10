読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」が１０日、放送され、元大阪府知事の橋下徹弁護士、作家・竹田恒泰氏、信州大学特任教授の山口真由氏、元外交官で評論家の宮家邦彦氏らが出演した。この日は『２０２５年上半期名（迷）言暴言をもとにあの問題この問題徹底討論ＳＰ』。冒頭、石破茂首相が、２０１１年７月の衆院予算委員会で、参院選で惨敗した民主党の菅直人首相（当時）を追及するＶＴＲが流れた。石破氏は「